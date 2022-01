Haití, feo pa’ la foto (video)

Haití.-El primer ministro de Haití, Ariel Henry, fue víctima de un tiroteo este sábado al salir de uno de los actos conmemorativos a la independencia haitiana.( Seguir leyendo…)

Chequea video a continuación

Gang leader behind 2004 coup, Winter Etienne, orders attack on pro-coup PM Ariel Henry in Gonaives, #Haiti earlier today. A sign of the corrupt #PHTK political cesspool laid bare by assassination of @moisejovenel pic.twitter.com/sse6HZa89A

