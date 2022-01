Dizque Alexis Villalona le sacó pie a su abogado

El abogado que hasta este momento era conocido para llevar el caso de Alexis Villalona, Jorge de los Santos, no pudo ver al detenido porque supuestamente el agresor manifestó que el jurista no llevaría su caso. Corintio Torres, fiscal de turno del Ministerio Público en la Dirección Regional Sur Central de la Policía Nacional, indicó que Villalona le precisó «no dejar pasar a Jorge» ya que el abogado no llevará su caso. (Seguir leyendo…)

