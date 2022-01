Regalazo de Albert Pujols a coach de los Dodgers

El coach de tercera base de los Dodgers, Dino Ebel, es un gran amigo de Albert Pujols desde que se conocieron en 2006, cuando este era coach de los Angelinos y Albert aún jugaba para los Cardenales. Cuándo el dominicano firmó con los Angels, su amistad sólo se fortaleció con el paso de los años, tanto así que volvieron a coincidir en los Dodgers la pasada temporada 2021.

De hecho, su amistad es tan grande que el mismo Ebel confesó al podcast Dodger Talk de David Vassegh que Pujols le dio una sorpresa que nunca olvidará: Un auto Corvette de Chevrolet último modelo.

“Venía llegando yo de un juego de Dodgers en la noche, eran casi las 12, y se me hizo extraño que mi familia estuviera en la entrada esperándome porque nunca lo hacen. Mi hijo me dice ‘papá, la puerta del garage está rota’ y le digo, pues vamos a arreglarla. En eso escucho un clic y se abre la puerta y ahí está un Chevrolet Corvette modelo 2021 color azul Dodgers. Mi esposa empieza a llorar y pregunto ¿Que está haciendo este carro aquí? Ella me dice que es un regalo de Albert Pujols y yo de ‘¿Albert Pujols?, si estuve con él todo el día y no dijo una sola palabra’.” (Seguir leyendo…)