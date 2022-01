Alex Rodríguez no pudo ocultar su cara de felicidad tras tomarse una fotografía con el ex mejor libra por libra del boxeo profesional, Floyd Mayweather Jr., quien pasó a saludarlo y de paso accedió a posar junto al ex tercera base de los Yankees de Nueva York. «El campeón pasó hoy por aquí. Gracias por venir Floyd». Escribió A-Rod en la publicación que hizo en su cuenta de Instagram. (Seguir leyendo…)