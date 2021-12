EEUU | Agente salva la vida de un chichí

Una agente de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) con solo dos meses en el trabajo escuchó los gritos de ayuda de una madre y saltó sobre una cinta transportadora en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty para salvar a su bebé que se estaba atragantando, informó la agencia.( Seguir leyendo…)

Chequea video a continuación

JUST IN: @TSA officer, a former EMT, hailed as a hero after she jumped over a checkpoint conveyor belt to perform Heimlich on an infant who stopped breathing at ⁦@EWRairport⁩ checkpoint, saving the baby’s life. #TSAHolidayMiracle. The news release: https://t.co/J1yuT05ysw pic.twitter.com/3NfRD7lvPh

— Lisa Farbstein, TSA Spokesperson (@TSA_Northeast) December 23, 2021