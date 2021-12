Puerto Plata.–Con la llegada del transatlántico MSC Seashore, fue inaugurada este miércoles la terminal de cruceros Taíno Bay, ubicada en el puerto marítimo y comercial de Puerto Plata.( Seguir leyendo…)

Chequea algunas de las imágenes:

WELCOME! @MSCCruisesUSA Thank you for being part of this important day! #puertoplata #tainobay #tainobayport @jeanluisrj pic.twitter.com/PFe10s1lyF

— Taino Bay (@TainoBay) December 15, 2021