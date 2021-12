Actor de Marvel y viralata que adoptó en RD

En verano de este año, el protagonista de la película Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (Marvel), Simu Liu, estuvo en República Dominicana por un rodaje. Durante unas grabaciones en la calle y sin hogar, conoció a Chopa, una perrita callejera, la cual adoptó.

“Siento que todos los perros que me he encontrado en la República Dominicana, en el refugio o la calle, tienen un comportamiento maravilloso. Todos son gentiles, dulces y buenos. De verdad me conmovieron y se lo recomiendo a todos… si estás en la República Dominicana o si estás considerando tener un perro, en vez de comprarlo, adóptalo”, resaltó. (Seguir leyendo…)