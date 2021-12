Santo Domingo.- A pesar de la disposición de las autoridades de que no serían atendidas parturientas haitianas en centros de salud públicos a menos que sea una emergencia, las mismas siguen recibiendo sus consultas de manera normal, aunque aquellas que no poseen documentos no pueden realizarse estudios requeridos dentro de hospitales. (Seguir leyendo…)

