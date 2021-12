‘El pulpo es Danilo Medina’

Altagracia Salazar

Danilo Medina nunca privó en teórico, nunca hizo una cita de un libro, nunca habló del pensamiento de un político de ningún lugar del mundo. El mérito del hombre de Arroyo Cano desde antes de su partido llegar al poder fue su capacidad de hacer amarres.

Por esa razón fue presidente de la Cámara de diputados cuando su partido no era mayoría momento en que inició los vínculos con el reformismo que resultaron en la elección de Leonel Fernández en 1996.

Perdió en su primer intento de suceder a Fernández y es evidente que desde ese momento guardó resentimiento contra el cacique de Villa Juana que todavía se auto considera un líder por encima de la media nacional porque es el único que sabe conceptualizar.

La constitución venció a Fernández como en su momento venció a Hipólito Mejía y Danilo Medina llegó al poder con la firme decisión de quedarse de por vida.

Se reeligió con un 62 por ciento anunciado de canto a canto en el primer boletín de las elecciones más caras de la historia en las que Roberto Rosario no sabe como se contó pero si que Danilo ganó.

El caso Odebrecht y el encarcelamiento de su principal asesor lo tambalearon pero el sabía que el con el poder vencía y sin el lo vencían.

Quiero recordar que sabiendo que no podía reelegirse anunció en el 19 que lo estaba pensando, Quiero recordar que se hicieron ingentes esfuerzos por comprar legisladores y que simplemente no pudo comprar a todos.

Danilo medina fue el presidente que cercó el congreso y estableció un sistema de escuchas para controlar lo que pasaba en el palacio legislativo.

Vencido por las protestas pronunció un discurso para decir que no haría lo que la constitución le prohibía. O lo que es lo mismo que cumpliría con el mandato constitucional que le prohibía seguir en el poder.

Lo que pasó después es que expulsó a LF de su partido y sacrifició a los aspirantes a la nominación presidencial para seleccionar al famoso penco.

Personalmente no me extraña nada de lo que sigo leyendo en el expediente anti pulpo porque el hombre que se sintió por encima de la constitucional y de cuantos poderes fácticos hay en el país si algo demostró en que no tiene hiel