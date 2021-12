Descubren dos momias con ‘lenguas de oro’

Arqueólogos españoles encontraron un par de momias en Egipto que portaban en sus bocas dos lenguas de oro. El Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto anunció el hallazgo de esta pareja de momias estaba conformada por una mujer y un hombre que murieron hace más de 2 mil 500 años. (Seguir leyendo…)

During excavation work carried out by a Spanish archaeological mission from Barcelona University and IPOA, at El-Bahnasa archaeological site in Meniya, has uncovered two Saite tombs with human remains with golden tongues. pic.twitter.com/9bAMmPpVJN

— Ministry of Tourism and Antiquities (@TourismandAntiq) December 5, 2021