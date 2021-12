María Vargas-Pion, periodista dominicana que ganó Emmy Nacional

Nueva York, EE. UU., 9 de diciembre- La galardonada periodista de la cadena Telemundo, María Vargas-Pion recibió este pasado lunes 6 de diciembre el prestigioso premio Emmy de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión de los Estados Unidos. La ceremonia de la premiación número 42, se llevó a cabo el 28 de septiembre del corriente año de forma virtual, de tal forma, que la estatuilla fue enviada a la casa de la periodista en la fecha ya mencionada.

La ardua labor de la corresponsal en el epicentro inicial del coronavirus, Nueva York, la llevó a ser merecedora junto al equipo de Noticias Telemundo al Emmy por “Mejor Noticiero en Español”. Durante lo peor de la pandemia en el 2020, Vargas-Pion, estuvo en las calles de la Gran Manzana reportando la crisis que iba creando la pandemia; el dolor de los familiares que perdían a sus seres queridos, la desolación que se veía en las calles con miles de negocios cerrados, el hambre que miles de personas buscaban remediar en las filas de los bancos de comida, la crisis económica tras el desempleo. Así como también, el proceso de reapertura de la ciudad y la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, fueron parte de los sucesos que la periodista informó a través de las pantallas de Telemundo. En pleno principio de la pandemia y rodeada de cientos de manifestantes, María Vargas-Pion reportó el acontecer de las protestas contra la muerte del afro estadounidense, George Floyd, desde las calles de la ciudad de Nueva York.

La periodista con casi 12 años de trayectoria en la industria del periodismo televisivo, abrió la caja del galardón, el martes 7 de diciembre, frente a sus seguidores de Facebook, en medio de un Facebook Live, allí entre otras cosas, narró cómo llegó a Estados Unidos después de haber terminado su bachillerato en la República Dominicana, contó además, cómo se preparó para ingresar a la universidad mientras trabajaba en diferentes fábricas, en un restaurante en el Alto Manhattan como mesera y de niñera a la par que criaba a su hijo.

Durante la intervención, dedicó el premio a sus padres, de procedencia humilde, “Este galardón se lo dedico a mi padre quien falleció de Cáncer hace casi tres años, él siempre me decía que estudiara que ahí estaba la clave del éxito…” “A mi madre quien siempre me ha dicho que el destino se lo hace uno mismo, ella siempre me dice que siga adelante”. Asimismo, dedicó el Emmy a su esposo, hijo y a su querida Quisqueya La Bella, al tiempo que agradeció a sus maestros y colegas que la han guiado.

Vargas-Pion luego se dirigió a sus seguidores en Instagram, donde también compartió la alegría de recibir el premio más importante dentro del periodismo en la televisión de los Estados Unidos. Allí, habló de lo que realmente simboliza el Emmy para ella, “Este galardón simboliza el esfuerzo, los sacrificios, la dedicación, y la disciplina que he tenido para formarme como periodista”. Agregó además, que quería que cada inmigrante que viene a este país con poco conocimiento del idioma se vea reflejado en ella, y sepa que es posible; que cada mujer, madre de familia, se vea reflejada en ella, que así tenga que ir con sus hijos al salón de clases como a ella le tocó, que sí se puede; que cada mujer de color, “Mulata como yo, se vea reflejada en mí”, que sepa que sí es posible; concluyó diciendo que “Sin importar los recursos económicos, sí se puede, pero tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar, tenemos que esforzarnos”. A sus televidentes le dijo, “Este reconocimiento reafirma más mi compromiso de informarles, gracias por el apoyo y el cariño a través de todos estos años”.

Además de ganarse la estatuilla, María Vargas-Pion obtuvo otras dos nominaciones al Emmy nacional junto al equipo del noticiero nacional, Noticias Telemundo. En años anteriores, ella fue nominada a varios Emmy regionales, incluyendo dos por la cobertura continua de más de 4 meses por la desaparición de Dulce María Alavez, una niña de 5 años que fue raptada en un parque infantil de Filadelfia y que acaparó atención nacional e internacional.

María Vargas-Pion se graduó con altos honores (Magna Cum Laude) en Kean University con doble licenciatura: Periodismo Internacional para Radio y Televisión y otra licenciatura en Lengua Española.

Más detalles de su trayectoria y enlaces a sus reportajes en el sitio web:

http://www.mariavargaspion.com/