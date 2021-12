Video | ‘Ladrones desunidos’

Altagracia Salazar

Ladrones desunidos y el ministerio público reforzado, Sin Maquillaje, diciembre 8, 2021

Cuando los abogados del ex procurador YANALAN Rodríguez anunciaron formalmente la creación de un equipo de comunicación para la defensa del susodicho me pareció correcto y hasta saludable para la vida dominicana. Es un derecho y yo defiendo todos los derechos hasta los de los ladrones porque solo así funcionan los estados.

Contrario a los casos Pulpo y Coral donde una serie de comentaristas y opinadores juegan al trúcamelo para poder justificar lo injustificable, YANALAN decidió optar por la contratación de una serie de figuras de los medios de comunicación para su defensa en las redes sociales.

Lo que me sorprendió fue quienes integraban la lista porque en realidad había desde los acostumbrados mercenarios hasta gente del mundo del fashion y cosas por el estilo.

Esas ultimas porque casi todas son mujeres, solo dos varones, ayer estuvieron haciéndose las tontas con P al sumarse a la petición de seguridad del ex procurador que incluye una prisión domiciliaria en Casa de campo, supongo que con el Porsche azul incluido.

La estrategia de sumarse al dolor de la esposa llorosa y atribulada por la soledad del mosquitero como gesto de solidaridad femenina debería extenderse a otros miles de reclusos en las mismas condiciones y con la precaria seguridad que el hoy demandante ofreció durante el tiempo que lideró el sistema carcelario.

Supongo que el dolor o la pena de las ricas es más penoso o más doloroso que los de las comunes que van a la cárcel cantina en mano para acompañar hijos, hermanos o parejas.

Si yo fuera parte del grupo de presos buscaría una estrategia de comunicación única para que la de uno no afecte a la de los otros porque insisto en que delinquieron juntos pero no el resto de las cosas lo quieren aparte.

Tienen que definir si mantienen la campaña para debilitar el ministerio publico, insisten en desmeritar las auditorías de la Cámara de Cuentas, recusan o someten a los jueces y juezas que conocen sus casos o si creen que alguien creerá que todo esto que está pasando es persecución política.

Si hubo un gobierno que estableció un control férreo de la comunicación fue el de Danilo Medina pero parece que es más fácil pagar bocinas con dinero público que con los fondos que aunque mal habidos ya se consideran propios.

Como nuestros honorables congresistas están muy ocupados nombrando calles o gastando cofres y barriles y por tanto no han mirado para la ley de extinción de dominio, el Estado se constituyó en actor civil en pro de la recuperación de parte de lo robado.

Esto será una carrera larga y parece que sin relevo. Las auditorías están sumando gente que encontró una alcancía en cualquier lugar. No solo Danilo tenía en dos instituciones dos alcancías y hay que abrirlas para otra cosa.