Video | Tromponazo brutal

El famoso ‘youtuber’ y boxeador estadounidense Jake Paul noqueó a su rival Tyron Woodley en el sexto asalto de un combate de revancha que tuvo lugar en Tampa (Florida). Paul tuvo que propinarle al excampeón de peso wélter de la UFC un derechazo preciso para hacerse con la victoria. (Seguir leyendo…)

WHAT A SHOT. @jakepaul KOs Woodley in round 6 😳 #PaulWoodley pic.twitter.com/oTV3xeNtfg

Jake Paul with one clean punch knocked out Tyron Woodley in the 6th round. Wow. #PaulWoodleypic.twitter.com/MfgTfZIvmv

— Chamatkar Sandhu (@SandhuMMA) December 19, 2021