In the Heights retorna para cerrar la venidera temporada decembrina por todo lo alto. Nuevamente la aplaudida versión dominicana del musical de Lin Manuel Miranda producida por el maestro Amaury Sánchez y dirigida por Waddys Jaquez se sube a las tablas dominicanas, esta vez en las del Teatro Nacional Eduardo Brito los días 27 y 28 de diciembre.( Sigue leyendo… )

