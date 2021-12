Helidosa y Gonzalo en el candelero (video)

Altagracia Salazar

Hace 12 días que la Asociación de Pilotos había solicitado a la Junta de Aviación Civil una investigación sobre las operaciones de la empresa Helidosa atribuyéndole violaciones a las normas de descanso de los pilotos.

La comunicación citada indica que tenía reportes de pilotos y técnicos con hasta 12 horas de trabajo en franca violación a las normas internacionales y locales.

Hace dos días el piloto y productor de Television Pedro Dominguez había ratificado su denuncia en el mismo sentido. Dominguez indica en su comentario que las acciones de la empresa amenazaban la vida de pilotos y pasajeros y advertía que el país podía ser penalizado internacionalmente por eso.

Un accidente siempre será un accidente, pero acciones humanas pueden evitar que un accidente sea una tragedia porque no es lo mismo.

El hermano del productor musical José Hernández quien falleció junto a su familia en la tragedia dijo a los periodistas que la hora de salida de la nave desde El higüero fue retrasada en tres ocasiones porque al avión lo estaban mecaniqueando.La nave debió salir a la una y 30 de la tarde y terminó saliendo a la cinco para permanecer solo 16 minutos en el aire.

Como ocurre en cada caso de accidentes aéreos, ayer se activó un protocolo automático para investigar las causas de esta tragedia. Los resultados de estas investigaciones no son de corto plazo y es muy probable que se busque incluso asistencia internacional porque ya nos ha ocurrido.

El tema no se puede politizar pero es inevitable que se piense en el titular de la empresa y en su condición de ex candidato presidencial. Es un pésimo momento para Gonzalo Castillo.

Por ahora solo lamentar una tragedia que una no sabe si pudo evitarse y que será necesario esperar mucho tiempo para confirmar las causas.