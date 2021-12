La hamburguesa vegana más grande del mundo

Una empresa en Irlanda del Norte realizó una hamburguesa gigante que rompió el récord mundial Guinness de la hamburguesa vegana más grande. Para la hamburguesa vegana de 1.2 metros se cocinaron 162 kilos de proteína de guisantes sin gluten y soja. También incluía 7 kg de queso de queso vegano, 10 kg de tomates, 4,5 kg de lechuga, 2 kg de cebollas, 5 kg de pepinillos, 5 kg de tocino vegano y 5 kg de salsa. (Seguir leyendo…)

How big is a Guinness World RecordsTM title for the largest vegan burger?

It’s a whopping 160.5kg!

Find out how we did it:https://t.co/4bfJWIjOWL#recordbreaker #GuinnessWorldRecords #worldrecord pic.twitter.com/XmH6A4uCI0

— Finnebrogue Artisan (@finnebrogue) December 8, 2021