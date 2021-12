¿Queseto? Dizque Jesús se le apareció en una mandarina

Nueva Jersey, Estados Unidos.- Miles de personas aseguran todos los días la aparición de figuras religiosas en los lugares y en los objetos más extraños que se puedan imaginar. Desde imágenes en el cielo, mares, lagos y ríos, hasta en formas caprichosas que toma la naturaleza. Sin embargo, pocas veces aparece alimentos, en este caso, en una fruta. Tal es el caso de un estadounidense llamado Gene Guglilemi, quien aseguró haber visto a Jesús en la figura de una mandarina. La historia fue compartida en Twitter, donde los usuarios no dudaron ni un segundo en dejar sus comentarios. (Seguir leyendo…)

No it's definitely a tangerine https://t.co/uGfMT235LE

— The Holly and the Ivan (@hellothisisivan) December 8, 2021