Cardi B le regala a su jevo un cheque de US$2 millones

Durante las festividades, la intérprete de «Up» de 29 años le entregó al rapero Offset de 30 un cheque de US$2 millones, diciéndole que era para apoyar sus futuras empresas comerciales.

Durante el fin de semana, la pareja documentó su proceso de compra en Target en las historias de Instagram de Cardi, dando a los fanáticos una mirada divertida a su proceso de compra.

El clip comienza con Cardi mostrando a Offset un sombrero de tweed gris, del que no era fanático. “¡Oh diablos, no! No le voy a poner esa mierda a mi hijo, hombre», dijo. «Conseguí que mi hijo se pareciera a Ne-Yo».

La actriz de Hustlers luego tomó una camisa y un look de tirantes, que presentaba un par de pantalones rojos brillantes y un botón azul.

«¿No es lindo?» ella preguntó.

El atuendo no cumplía con los estándares de Offset y fue recibido con un «diablos, no», ya que recordaba demasiado a Carlton de The Fresh Prince of Bel Air.

La pareja dio la bienvenida a su hijo en septiembre y también son padres de una hija de tres años, Kulture. Offset también tiene otros tres hijos, Jordan, Kody y Kalea.