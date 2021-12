Murió cuando su carro cayó en las cataratas del Niágara

(clic en foto pa’ ver el video)

“Una mujer de más de 60 años, oriunda del oeste del estado de Nueva York, fue hallada (y) declarada muerta en el lugar”, indicó la policía en su comunicado. (Sigue leyendo aquí…)

Chequea video a continuación

BREAKING NIAGARA FALLS ACTION: rescue crews are currently on location at the Niagara Falls State Park for a vehicle in the water close to the brink of the American Falls. Possible person or persons trapped inside.

📹 Samar Hamilton pic.twitter.com/g2nuK5G3gw

— Niagara Action (@NiagaraAction) December 8, 2021