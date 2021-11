Yelitza Lora sobre sus cirugías

José Zabala/Zabalaaldia.com

New York- la carismática actriz Yelitza Lora solicitó una consulta especial a la Dra. Tania Medina, una experta cirujana plástica de la República Dominicana ante el temor de riesgos de sus implantes de mamas luego casi 20 años de haber sido colocados en su cuerpo a la edad de 18 años. Yelitza Lora, actualmente está radicada en los Estados Unidos. Es una popular presentadora de radio y televisión, neuroinfluencer, entrenadora de imagen, bailarina, modelo y actriz de teatro y cine de República Dominicana. Cuando tenía 11 años, Lora ganó el concurso de belleza Nuestra Belleza Infantil.

Yelitza, participó en un seminario impartido por la Dra. Tania Medina en la ciudad de New York destacando los temas “Belleza, gastronomía y autoestima” impactando a los presentes en cada uno de los temas.

Al finalizar la interesante conferencia de inmediato la popular comunicadora hizo la pregunta a la destacada Dra. Tania Medina:

“Hola, esta es una consulta literalmente en vivo sobre mí misma. Llevo algunas cirugías sobre este hermoso cuerpo desde los 18 años, me he hecho varias lipoesculturas, una cirugía bariátrica desde hace más de 10 años, pero la primerita, primerita, fue un implante de mamas a mis 18, acompañadas de un levantamiento a mis 18; por eso me identifico mucho cuando usted habló sobre esa etapa; y mi madre me hizo ese legado, así. En ese tiempo la inversión que se realizó sobre mí, fueron los supuestos implantes que no son necesarios cambiarlos, de hecho, no me los he enviado, nada se encapsuló, no sucedió nada. Solo mi mente analiza que en ese momento había un material, un líquido, no sé cómo ha ido avanzando esto, vamos avanzando y modernizando, yo siento que debe existir algo más moderno, menos invasivo, menos nocivo”, comentó Yelitza.

“¿Cómo se da el paso para realmente evaluar si es necesario un cambio de implantes aunque no pasa nada malo? ¿Qué debe a mí guiarme a okey, hace ya un poquito, 18 años a 36, qué debe a mí motivarme a decir, okey, debo de cambiarlos por esta o tal razón, que no sea solo por yo entender que hay algo más moderno?”, pregunto Yelitza Lora

De inmediato la Dra. Tania Medina respondió a las preguntas e inquietudes de la comunicadora.

“Lo más importante es lo que tu pienses, no necesariamente te los tenga que cambiar, pero si a ti no te gustan, te los cambias. Yo me cambié los míos, aunque me decían que eran permanentes; tengo cuatro hijos, pero después de mis mellizos yo me cambié mis implantes. Sí, hay unos implantes más modernos que en aquél tiempo, que son los implantes Gummy Bear, que son muchísimos más modernos, que si se parten no se externa la silicona, etc. Simple y llanamente date su seguimiento, hazte tu resonancia magnética, pero si en ti está y está en tu corazón que te los tiene que cambiar, corre a cambiarte eso”.