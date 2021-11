‘Las escenas de chucuchá son la peor parte de la actuación’: Will Smith

Will Smith se lamenta de la intimidad en la pantalla y revela una broma ‘imperdonable’ que le hizo a su esposa Jada con uno de sus momentos calientes en la película.

Will Smith ha calificado las escenas de sexo como «la peor parte de la actuación».

Apareciendo en el episodio del viernes de The Graham Norton Show, la estrella, que está abriendo el camino de la promoción con su nueva película King Richard, habló con el presentador del programa de chat y Richard Osman sobre los puntos bajos de actuar y ponerse sexy en la pantalla.

La estrella, de 53 años, también reveló que interpretó una de las películas de su esposa Jada Pinkett Smith frente a su abuela religiosa y se aseguró de que su escena de sexo estuviera jugando cuando la actriz, con quien se casó en 1997, conoció a la matriarca.

Durante la aparición de Will en el programa, se sentó en el famoso sofá junto a la estrella y autor de Pointless Richard, de 50 años, quien reveló su renuencia a escribir escenas de sexo en sus novelas tremendamente populares, ya que no le gustaba leerlas.

Él dijo: ‘No estoy interesado en escribir escenas de sexo. Siempre lo encuentro muy peculiar. El amor y el romance están absolutamente bien, pero realmente no quiero leer sobre eso, así que no escribo sobre eso. ¡Todos los que hayas conocido pensarán que estás escribiendo sobre ti mismo!

Will luego se hizo eco de sus sentimientos sobre las escenas de sexo en la actuación, diciendo: ‘Las escenas de sexo son la peor parte de la actuación: cuando lo ves en una película hay música y vino, pero en el set hay un tipo grandote sosteniendo el micrófono, masticando y mirándote.

La estrella de Hollywood luego habló sobre su broma a Jada, diciendo: ‘Ella iba a conocer a mi familia por primera vez. Me crié en una casa muy religiosa y mi abuela Gigi está hasta el final con Jesús…

Como ella no sabía quién era Jada, puse una película suya y descubrí que para cuando Jada llegara, mi abuela estaría viendo la escena de amor…

Entró, mi abuela estaba en el medio de la escena y miró hacia arriba y le dijo a Jada: ‘Cuando yo era pequeña, la gente no tenía que quitarse la ropa para hacer una película’. Jada me llevó a un lado y me dijo: ‘¿Por qué harías eso?’…

Le dije: ‘Te prometo que es gracioso, tal vez no ahora, pero un día esto nos dará años de alegría’. ¡Hemos estado juntos durante 27 años y ella, literalmente, no se ha reído ni una vez!’.

Will también habló sobre interpretar al padre de Venus y Serena Williams en King Richard, diciendo: ‘Fue una gran oportunidad para sumergirse en la vida de esta familia y pasar tiempo descubriendo su increíble historia…

¡Él predijo que Venus y Serena serían las jugadoras de tenis número uno y número dos del mundo dos años antes de que nacieran! Escribió un plan de 78 páginas. Fue una profecía realmente loca y tan asombrosa que es difícil de comprender».

Cuando se le preguntó si Venus y Serena habían visto la película, dijo: ‘Dijeron que nos verían en el proceso y la producción ejecutiva, pero querían ver la película antes de decidir si le pondrían sus nombres…

‘Fueron las peores dos horas de mi vida, pero fueron un desastre con lágrimas y les encantó. Cometí el error de ver a Ali por primera vez mientras estaba sentado detrás de Muhammad Ali y, a mitad de la película, se volvió hacia su esposa y dijo: ‘¿Estaba tan loco?’.

Por otra parte, también le pidió a Lin-Manuel Miranda que lo «ayudara» con un espectáculo de un solo hombre, mientras preguntaba si podría echarle una mano en un proyecto que quería hacer« desde hace años »mientras saludaba al director« el uno de uno en este negocio’.

Él dijo: ‘Esto es probablemente una pregunta terrible en este momento, pero quiero hacer un programa individual y me encantaría que me ayudaras a hacerlo. Lo he tenido en mi mente durante años y creo que eres uno de los que están en este negocio’.

Lin-Manuel, que estaba en el programa a través de un enlace de video, pareció sorprendido pero no rechazó la oferta. Él respondió: ‘¡Lo escuchaste aquí primero!’.