Un tumbe, un secuestro y una renuncia que no llega

Altagracia Salazar

El mismo día en que el director de la policía anuncia que usará dinero público para pagar la defensa privada de policías el periódico El Día confirma la especie de que el cabo secuestrado hace una semana era parte de un tumbe en el que se manejaron 400 kilos de cocaína.

Que policías participen de un tumbe de drogas no es noticia. Hace unos años que fue frustrado un intento de homenaje a un uniformado cuando la policía no pudo ocultar que su muerte no había sido heroica sino parte de un tumbe. Los periodistas convocados para el reconocimiento en Azua regresaron con la información opuesta. Claro está que como siempre pasa con la información policial se trató de manipular o suavizar el hecho.

Yo no sé si en otros países cuando un policía se ve involucrado en un hecho que supone el ingreso al sistema de justicia se usa dinero de los contribuyentes para defenderlo pero ahora pasará en la RD.

El flamante director de la PN anuncia la contratación de abogados para defender a policías cuando sus acciones estén apegadas a las leyes y la constitución pero hay que preguntarle si eso lo determinará la justicia en un proceso o habrá un juicio preliminar para determinar los casos en que se usarán los fondos públicos. Esto implica una discrecionalidad de quien tome la decisión inicial.

En República Dominicana todavía no hay conciencia de que el dinero publico es el dinero que aportan los impuestos de ciudadanos y ciudadanas y el 60% de esos impuestos lo aporta la gente más pobre porque son impuestos indirectos. Lamentablemente pocos ciudadanos saben que cuando compran una caja de fosforo pagan impuestos.

La decisión del general Alberto Then subirá su rating dentro de la policía pero debe ser cuestionada por una ciudadanía que tiene un sistema de justicia caro en el que los pobres no pueden beneficiarse.

Quizá Then quiera convertir a la PN en algo atractivo para mejorar la calidad de su membrecía pero eso no debe ser pagado por los contribuyentes.

Todavía Alexis Victoria no ha renunciado pero seguimos esperando.