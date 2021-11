Toxic Crow sobre la pela a supuesto ladrón

Toxic Crow: “Cuando usted vaya a informar. Hable la verdad y no quiera cambiar la noticia por ganar views y como siempre desinformar y querer defender lo indefendible. Nuestro país se ha convertido en una cuna de ladrones de toda calaña y ya la sociedad tiene miedo de salir a las calles por temor a estos desaprensivos. Este individuo desmantelo 9 carros en uno de mis edificios y lleva más de 40 robos en todo el sector de los corales del sur. Ya la junta de vecinos no aguanta más esto. Se sometió a la policía por más de 30 robos de retrovisores y piezas de carros y perpetrar en múltiples viviendas a la fuerza pero ya se encuentra en manos de la policía nacional. Nota : este desaprensivo no es de nacionalidad haitiana como han querido decir las prensas amarilla.”

*Relacionado: Video | Toxic Crow le da una pela a un haitiano