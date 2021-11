Pleito en la NBA

Video: Rudy Gobert, Donovan Mitchell y Joe Ingles fueron expulsados por trifulca.

En la victoria de los Indiana Pacers 111-100 sobre el Utah Jazz este jueves en la NBA, Rudy Gobert, Donovan Mitchell y Joe Ingles fueron expulsados tras una acalorada discusión después de una jugada en la que los árbitros no sentenciaron falta, lo que llevó a los jugadores a discutir.

Gobert encaró a Myles Turner después de la acción, lo que trajo como consecuencia que los jugadores de ambos equipos discutieran acaloradamente sobre el tabloncillo. FANSIDED

Rudy Gobert, Donovan Mitchell, Joe Ingles and Myles Turner all ejected after this scuffle. pic.twitter.com/pEymQ4LLbM

— Dana Greene (@dana_greene) November 12, 2021