Aunque los agentes de la Policía ganen poco, como ha reconocido el presidente Luis Abinader, esa no es una razón para que se dediquen al “macuteo”, afirmó el director de esa institución, Eduardo Alberto Then. “Eso (los bajos salarios) no es pretexto para macutear. El que no esté dispuesto a someterse a la disciplina que pida su baja”, manifestó el titular de la Policía durante un conversatorio sobre Seguridad Ciudadana. (Seguir leyendo…)