Piropos de LeBron James al dominicano Chris Duarte

La superestrella de la NBA, quizás uno de los jugadores más trascendentales de los últimos tiempos, LeBron James, se fue en elogios hacia el jugador dominicano de los Pacers de Indiana, Chris Duarte. (Seguir leyendo…)

Estas fueron sus palabras (video):

Video de anoche: Chris Duarte con el triple que obliga al tiempo extra contra Lakers:

HOW!? Chris Duarte sinks the tough triple to FORCE OT in Indiana! #NBARooks

Overtime coming up on NBA League Pass: https://t.co/V0kkYEEIkG pic.twitter.com/KaxeWP9qEn

— NBA (@NBA) November 25, 2021