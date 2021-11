Jeva de Bezos se viraliza

La novia de Jeff Bezos se derrite al conocer a Leonardo DiCaprio y el video se vuelve viral. El pana le responde a DiCaprio.

En el vídeo se puede apreciar a la presentadora estadounidense colocando su brazo alrededor de DiCaprio y ambos protagonizaron un intercambio de miradas bastante notorio, una movida que no pasó por alto Jeff Bezos debido a que se encontraba muy cerca de ellos. El vídeo no tardó mucho para que se viralizara en redes sociales y ha tenido un sinfín de comentarios e interacciones. (Seguir leyendo…)

Do we think Leo is going into space?#LACMAgala #JustforVariety pic.twitter.com/iii9Gv60TJ

— Marc Malkin (@marcmalkin) November 7, 2021