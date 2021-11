MEA WorldWide

Según los informes, Alex Rodríguez se siente atraído por la ex modelo y estrella de ‘Real Housewife of New York’ Kelly Killoren Bensimon. Una fuente también ha afirmado que el hombre de 46 años le ha pedido a Bensimon que salga con él varias veces.

La fuente dijo: “Tienen una relación de texto linda y coqueta. Alex la ha invitado a salir más de una vez, aunque ella no ha tenido una cita con él». Un representante de Bensimon también lo confirmó y le dijo a Page Six: “Han tenido una relación de texto divertida durante los últimos meses. Ella piensa que él es encantador y un caballero».

El representante también agregó: «Tienen amigos en común y ella ha estado hablando con él sobre bienes raíces». Pero el exrepresentante del campocorto de béisbol profesional refutó tales afirmaciones y dijo: «Se acercó a una oportunidad de bienes raíces y eso es todo. No hay textos coquetos, no hay nada ahí. Mucha gente se acerca a él con fines comerciales. El Sr. Rodríguez está enfocado en dirigir Arod Corp, Timberwolves y ser un padre presente para sus hijas».

La nueva revelación se produjo meses después de que A-Rod y Jennifer Lopez rompieron su relación. En ese momento, dijeron en una declaración conjunta: “Nos hemos dado cuenta de que somos mejores como amigos y esperamos seguir siéndolo. Continuaremos trabajando juntos y apoyándonos mutuamente en nuestros negocios y proyectos compartidos».

En mayo, A-Rod tomó sus Historias de Instagram y escribió: “Estoy a punto de dar un paso hacia un nuevo comienzo en mi vida. Cualquier cosa que no me sirva se está borrando de mi vida. Está surgiendo nueva energía. Se están abriendo nuevos niveles para mí mental, física y espiritualmente. Sigo siendo paciente y sé que esta nueva etapa de mi vida se acerca”.

Mientras que López también avanzó en su vida y reavivó su romance con su ex, Ben Affleck. ¡Un informante le había dicho a E! Noticia, “Están locamente enamorados. Pasar tiempo en diferentes ciudades durante la semana ha hecho que se extrañen como locos y se enamoren aún más. Están haciendo muchos planes y esperan su futuro juntos».

Mientras tanto, hoy en día, Bensimon es conocida por su exitoso negocio inmobiliario. Después de aparecer en «Real Housewives of New York City» de la temporada dos a la cuarta, comenzó a trabajar como agente de bienes raíces en la Gran Manzana con la empresa Douglas Elliman. Según los informes, vendió más de US$100 millones en bienes raíces en 2021.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kelly Killoren Bensimon (@kellybensimon)

No solo en la ciudad de Nueva York, Bensimon, que estuvo casada anteriormente con el fotógrafo de moda francés Gilles Bensimon, también representa propiedades en los Hamptons y el sur de Florida y ha expandido su base a Europa con Knight Frank.

Recientemente, la mujer de 53 años compartió fotos de ella en su página de Instagram y escribió sobre la autoaceptación y la positividad. La leyenda de la publicación de Bensimon decía: «No era la modelo más delgada. Tenía hombros anchos y fui nadador mientras crecía. Nunca pensé en mí mismo como grande o de huesos grandes. Siempre me sentí saludable hasta que comencé a modelar. Me hice vegetariana para tratar de perder peso y tenía acné en toda la piel. Solía mantenerme el maquillaje después de una sesión para cubrir mi acné. Quería una mascarilla para ocultar mi acné y me sentí más bonita con mi mascarilla de maquillaje. @maccosmetics fue la primera cobertura real que borró mis espinillas. Todos tienen su propia narrativa y todos tienen algo que los desencadena».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kelly Killoren Bensimon (@kellybensimon)

“La forma en que aprendí a manejar mis propias inseguridades fue corriendo. Cuando me sentía bien, no pensaba en mis hombros o en mi acné. Me sentí bien. Una de las razones por las que escribí I Can Make You Hot en 2011 es para brindar herramientas para que hombres y mujeres se sientan bien, de modo que la voz en su cabeza esté en un «Alexa, volumen 2″. Estamos todos juntos en esto. Elogie a un extraño, salga a correr, haga algo que no haría normalmente. Solo sé más amable y defiéndete, siempre. ¿Cómo te sientes bien? » ella añadió.