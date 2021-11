Iamdra Fermín pasa tremendo susto

Iamdra Fermín por Instagram: Veo el número del colegio en mi celular. Se me para la respiración. -Hola, ¿pasó algo? -Si, tranquila. Es la maestra de Rodrigo, estábamos trabajando con maíz y el niño decidió hacer un experimento que no era parte del programa… se entró un granito en el oído y ahora no sale, deben llevarlo al pediatra. Cuento largo corto, mira la foto… ¿Por qué es que los muchachos inventan TANTO? Gracias a Dios nunca tuvo dolor y el maíz fue relativamente fácil de sacar (por el médico, lo llevamos a emergencia). Ya le explicamos que las orejas se tocan con los codos y que en la nariz tampoco entra nada.