“Espero que tu hijo tenga un accidente mañana y muera”

Las indignantes palabras que desataron la molestia de LeBron James.

Según el reporte de Marca, LeBron James pidió la expulsión de un par de aficionados que se encontraban al borde del tabloncillo del Bankers Life Fieldhouse. La razón por la que el basquetbolista hizo esta petición es porque se habrían metido con su familia, puntualmente con su hijo mayor Bronny James. (Seguir leyendo…)

“Espero que Bronny tenga un accidente automovilístico mañana y muera“, estas habrían sido las palabras con las que la mujer aficionada molestó a LeBron James.

Sin embargo, esto no sería lo único que desencadenó la petición de James para expulsar a los aficionados del recinto deportivo. Los reportes indican que los aficionados habrían amenazado a “The King” con contagiarlo de covid-19.

“Suerte mientras le escupo a tu vaso para que contraigas covid-19, a ver si vuelves a jugar”, habrían manifestado los espectadores implicados.

Beleaguered LeBron James actually stopped a game to demand that two people who were bugging him, sitting court-side be removed from the arena. pic.twitter.com/h1PRb1B77b

Finalmente, la estrella de la NBA dio su testimonio luego de lo ocurrido, pero James no quiso ahondar en lo ocurrido durante el partido contra Indiana Pacers. “Hay una diferencia entre apoyar a tu equipo y cruzar una línea con gestos y palabras, cosas que yo no le diría a un aficionado y que no deberían decirle a un jugador“, sentenció la estrella de los Ángeles Lakers.

LeBron on hecklers: "I mean nothing is uncomfortable for me…Then there's moments where it goes outside the line with obscene gestures & words that shouldn't be tolerated in our game. I would never say it to a fan & a fan should never say it to a player." pic.twitter.com/dQQ5zQRnJ9

— Ballislife.com (@Ballislife) November 25, 2021