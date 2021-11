Escritores dominicanos picando en Amazon

Con sonrisa contagiosa y vivacidad en sus palabras, Nilvia Sención es feliz. Considera la importancia de tener su libro en la plataforma de Amazon, y que este figure entre los más vendidos. “Yo auto-publiqué mi libro en abril del 2020, y en menos de 24 horas se convirtió en Best Seller en tres categorías, no me lo esperaba”. Con esas palabras, la escritora dominicana, resaltaba su triunfo autoral en la plataforma editorial de Amazon, así como su comunicación con sus lectores. (Seguir leyendo…)