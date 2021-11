Hija de Peña Gómez se desahoga

Desiré Peña, hija del extinto líder del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), José Francisco Peña Gómez, emitió un mensaje a favor de las personas que trabajaron en la pasada campaña electoral y que pertenecen a la base del Partido Revolucionario Moderno (PRM) pero que todavía no han sido nombrados.

“En este momento, lamentablemente, nos sentimos desprotegidos y hasta olvidados, después de haber trabajado incansablemente para buscar esos votos para que llegara el cambio, con la esperanza de construir un país y de tener un trabajo digno”, sostuvo Desiré Peña.

Peña asegura que ahora trabaja en un supermercado en Estados Unidos, fue enfática al dejar claro que el Estado no es un botín como para que lo reparta entre los integrantes del PRM, sin embargo, destacó que cada persona que trabajó por el triunfo del PRM, se merece estar colocado en un puesto de trabajo.

“Ojo, quiero que sepan que no estoy en contra del Gobierno. Al contrario. Sé que el presidente Abinader tiene las mejores de las intenciones y tenemos que ayudarlo a que él culmine su gobierno en buena onda, para que seamos opción de poder en el año 2024 y no cometer los errores del poder, que solo gobernamos por cuatro años”, aseveró.

Al mismo tiempo resaltó las cualidades del dirigente perremeísta Guido Gómez Mazara, de quien dijo que siempre está conectado a la base de su partido.

“He visto a un Guido amigo, solidario, que siempre se ha preocupado por mí, mientras nadie del Gobierno ni del partido lo ha hecho. Y sí, me duele mucho sentirme desprotegida, me duele mucho ver que no he escuchado de nadie cuando mi padre hizo tanto por ese partido. Pero no es momento de lamentaciones. Mi papá perdonó con las botas puestas. Siempre dijo: un partido unido jamás será vencido”, acotó la hija de Peña Gómez.