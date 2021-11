Amara la Negra está embarazada de gemelos

People en Español

Durante una de las grabaciones de Love & Hip Hop Miami (VH1) en agosto, Amara La Negra notó que algo andaba mal con su salud. «Sentía unas nauseas que pensaba que la comida me estaba cayendo mal», dice la artista de 31 años, quien sin alarmarse decidió hacer caso a una corazonada. «El instinto de mujer me dijo: ‘Hazte una prueba de embarazo’. Me hice mi prueba y salí positiva». (Seguir leyendo…)

También lo anunció en su cuenta de Instagram:

Amara la Negra

¡Estoy tan emocionada de finalmente compartir que tenemos gemelos en camino! ¡Gracias Clearblue por ser parte de nuestro viaje y darme las noticias más increíbles! ¡No hay nada mejor que ver la palabra EMBARAZADA! Aunque estoy asustada y nerviosa, especialmente después de un aborto espontáneo, también estoy emocionada y tengo una montaña rusa de emociones, pero realmente es una bendición.