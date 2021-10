Hoy termina la versión ‘Yanalán’ del caso Odebrecht

Altagracia Salazar

Tras anunciar un acuerdo de lenidad con la empresa en la que esta se comprometió al pago de la dupla de los 92 millones de dólares el entonces procurador general de la República y sus jefes políticos prepararon el fracaso de uno de los casos mas trascendentes en América Latina de los últimos años.

Mientras en el resto de América el caso Odebrecht se ha llevado presidentes y ex presidentes en la RD se preparó un expediente para el fracaso.

El solo hecho de que el tribunal haya rechazado como pruebas el acuerdo de admisión de culpabilidad entre la empresa Odebrecht y el departamento de justicia de los estados Unidos y el famoso acuerdo de Lenidad de YALANAN porque no cumplía con los estándares de nuestro sistema de justicia y por tanto las delaciones del señor Marcos Vasconcelos, marca necesariamente la decisión que hoy tomarán las juezas del tribunal colegiado.

Les recuerdo que tras la decisión del tribunal el actual ministerio publico dijo que echaría el pleito a sabiendas de que perdió su principal arma y que la decisión de las juezas era previsible o incluso fue prevista por el ahora preso YANALAN Rodriguez.

República Dominicana fue el único país de la región que no fue a Brasil a interrogar a los delatores ni intentó traerlos por aquello del acuerdo de delación que por demás Odebrecht no ha cumplido.

Ese acuerdo establecía además que la empresa seguiría trabajando en los proyectos que ejecutaba en el país que eran al momento 14.

YANALAN se conformó con lo que Odebrecht entregó y eso no cambia aunque el actual ministerio público tirara todos los brincos posibles.

Lo que se ha conocido de parte de los implicados es que la truculencia del ex procurador llevó a proponer a los actuales encartados que acusaran a una u otra persona.

Si hoy le preguntamos al tio Google nos dirá que en America Latina no hay país en los que el caso no haya costado puestos y carreras. Aquí es casi seguro que habrá que esperar la nueva versión de una novela que ya tiene nombre y es Odebrecht 2.0.