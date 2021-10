Sobrinos de John F. Kennedy instan a Biden a revelar los registros del asesinato

POLITICO

Dos sobrinos de John F. Kennedy están pidiendo al gobierno de Biden que publique el último tesoro de documentos secretos sobre el asesinato del ex presidente en 1963.

Se programó que los registros se hicieran públicos el martes, pero la Casa Blanca anunció el viernes por la noche que retrasaría su publicación hasta al menos el 15 de diciembre, y tal vez más si el presidente Joe Biden determina que lo mejor para la nación es mantenerlos confidenciales.

“Es un ultraje. Es un ultraje contra la democracia estadounidense. No se supone que tengamos gobiernos secretos dentro del gobierno ”, dijo Robert F. Kennedy Jr. a POLITICO. «¿Cómo diablos es 58 años después, y qué diablos podría justificar no publicar estos documentos?»

Su primo, el exrepresentante de Rhode Island Patrick Kennedy, dijo que los registros deberían publicarse no por su familia, sino porque los ciudadanos estadounidenses tienen derecho a saber sobre “algo que dejó una cicatriz en el alma de esta nación que perdió no solo a un presidente sino una promesa de un futuro mejor «.

«Creo que por el bien del país, todo tiene que exponerse para que haya una mayor comprensión de nuestra historia», dijo Patrick Kennedy.

Los documentos iban a ser desclasificados en 2017, pero el presidente Donald Trump pospuso la publicación por cuatro años.



La decisión de Biden de continuar con la política de Trump de proteger los registros fue una sorpresa para los historiadores y expertos en el asesinato porque había servido en el Senado de los Estados Unidos cuando la Ley de Recolección de Registros de Asesinatos de John F.Kennedy de 1992 fue aprobada por unanimidad en el Congreso. Esa ley, aprobada en respuesta a las preguntas planteadas por la película de Oliver Stone de 1991 «JFK», estableció una junta de revisión independiente para recopilar todos los archivos del gobierno que pudieran tener relación con el asesinato y hacerlos públicos. La mayoría de los registros se publicaron entre 1994 y 1998. Solo los documentos clasificados más sensibles permanecen confidenciales.

Biden fue elegido por primera vez para el Senado casi una década después del asesinato de Kennedy e hizo campaña con el exsenador Ted Kennedy, hermano del difunto presidente y padre de Patrick Kennedy, como un joven espíritu afín irlandés-estadounidense de la dinastía política.

La Casa Blanca se negó a comentar sobre el expediente, emitiendo una declaración de antecedentes que decía que «los Archivos Nacionales informaron que su revisión de material clasificado se vio gravemente obstaculizada por COVID-19 ya que el material clasificado no se puede revisar de forma remota y se pidió más tiempo». El coronavirus golpeó por primera vez a los EE. UU. A principios de 2020, más de 27 años después de la aprobación de la Ley de Registros JFK y más de 56 años después de que Kennedy recibió un disparo el 22 de noviembre de 1963 en Dallas.

Señalando el memorando presidencial que publicó el viernes por la noche, la Casa Blanca prometió en una declaración escrita que «el público tendrá acceso a un tramo de registros previamente retenidos e información redactada retenida en registros previamente publicados» y que la «Administración Biden está estableciendo todo un esfuerzo del gobierno para asegurar la máxima divulgación posible de información para fines de 2022 «. El memorando del presidente también ordena a los Archivos Nacionales que elaboren un plan para digitalizar toda la colección de documentos, más de 300.000 registros.

Un portavoz de Trump se negó a comentar sobre por qué retrasó la publicación completa de los registros en 2017 después de indicar que tenía la intención de hacerlos públicos.

Entre otras preguntas sin respuesta, los registros podrían arrojar luz sobre si un agente de la Agencia Central de Inteligencia llamado Bill Harvey viajó misteriosamente de Roma a Dallas antes del asesinato, así como el papel de la agencia en los complots para matar al dictador cubano Fidel Castro, sus técnicas de vigilancia.

Una abrumadora mayoría de los 15.000 registros en cuestión son de la CIA y, en menor medida, del Buró Federal de Investigaciones. Partes de ellos se han publicado con una sola palabra o páginas enteras tachadas, según los Archivos Nacionales.

Si los registros se publican alguna vez, probablemente no revelarían la identidad de otros posibles asesinos de Kennedy. Robert F. Kennedy Sr., hermano del presidente y homónimo del hijo que habló con POLITICO, no creyó en la narrativa oficial del asesinato, dijo el historiador David Talbot, autor de «Brothers: The Hidden History of the Kennedy Years» y «El tablero de ajedrez del diablo».

«RFK fue el primer ‘teórico de la conspiración’ de JFK, el fiscal general de los Estados Unidos», dijo Talbot. “Cualquier periodista o historiador serio que considere esto seriamente llega a la misma conclusión: que Lee Harvey Oswald era lo que dijo que era, ‘un chivo expiatorio’, y que la Comisión Warren fue un esfuerzo por encubrir el crimen, no por investigar el crimen. crimen de una manera honesta «.

Robert F. Kennedy Jr. estuvo de acuerdo con la creencia de su padre de que su tío fue asesinado como parte de una conspiración más amplia. Kennedy, una figura controvertida en su familia debido a su defensa contra las vacunas, también dijo que no creía que Sirhan Sirhan hubiera matado a su padre, poniéndolo en desacuerdo con sus hermanos y otros parientes.

Tanto él como Patrick Kennedy dijeron que su familia había evitado discutir el asesinato de JFK y asuntos relacionados porque era demasiado doloroso, incluso hasta el día de hoy.

Patrick Kennedy se negó a comentar si creía en la historia oficial del asesinato. Dijo que no estaba seguro de que los documentos se publicaran el 15 de diciembre, pero que en última instancia espera que Biden haga lo correcto y los haga públicos. También describió al presidente como alguien «que ama a mi familia y a este país, y tiene un corazón lleno de compasión y amor».

“Vivimos en una época de muchas teorías de conspiración. Hay una tendencia a desconfiar del gobierno en general ”, dijo. “Hay mucha confusión burocrática. Cada agencia necesita ejercer su propio derecho a redactar ciertas partes [de los registros] que saben que es lo que alimenta toda la teoría de la conspiración «.