‘Precios altos y el rancho ardiendo’

Altagracia Salazar

Todos los precios han subido y eso no hay que decirlo porque está en nuestra cotidianidad.

Desde los combustibles que lo sesgan todo hasta el más simple de los alfileres ha subido de precio.

Hoy los diarios reportan que las alzas de los materiales de construcción tienen alzas de hasta un 50%.

Sin embargo los reportes del Banco Central indican que uno de los sectores de mayor crecimiento es precisamente la construcción.

Eso se explica en la comunidad dominicana residente en el exterior, sobre todo la diáspora residente en Estados Unidos que ha convertido parte de la ayuda gubernamental en ese país en inversiones en el nuestro. Mucho de los siete mil millones de dólares remesados han ido al sector de la construcción.

En la misma proporción que el dinero en dólares dinamiza la economía y puede pagar precios más altos, el ciudadano común que aspira a comprar una casita o a mejorar la que tiene se le dificulta por la simple razón de que cobra y gasta en pesos. Los hediondos como dicen por ahí.

Es poco lo que puede hacer el gobierno frente a un alza generalizada de los precios que afecta al mundo entero pero hay cosas que se tienen que ver con tiempo.

Los grandes diarios de Estados Unidos traen hoy la noticia del desabasto en las grandes cadenas de supermercados algo increíble en ese país. Con anaqueles completos vacíos el mercado del dispendio que es Estados Unidos se verá obligado a organizar mejor su consumo y esos diarios dicen que quienes menos sufrirán las escasez son quienes viven en las zonas rurales y tiene acceso a compras locales de estación.

El mensaje para quienes nos gobiernan es que ni aquí ni allá se pude jugar con la comida de la gente. Los aumentos de precios molestan pero la escasez genera especulación y eso es peligroso.

El alza en los precios de fertilizantes provocará un alza en los costos de producción del sector agrícola pero por suerte para este país todavía produce lo que se come.

Los diarios de hoy traen las quejas de productores de habichuelas y de banano. El consejo es que les atiendan con tiempo porque si hay algo que no necesita este país es una crisis de alimentos y no digan que se puede importar porque no hay ni barcos ni contenedores.