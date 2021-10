Santo Domingo.- La Dirección General de Pasaportes instaló un puesto de vacunación en la Sede Central de la institución para que aquellos visitantes que no han recibido la vacuna puedan inmunizarse y para los que no tengan la primera dosis no pierdan su cita para el trámite de renovar o emitir por primera vez la libreta de viaje. (Seguir leyendo…)

