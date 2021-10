Los dominicanos que figuran en ‘Pandora Papers’

El Informe con Alicia Ortega

Es en estos documentos secretos conocidos como los Pandora Papers que encontramos a 14 funcionarios o ex funcionarios dominicanos.

Al igual que estos últimos dos casos, en los documentos aparece un gran número de familias dominicanas o grupos empresariales que manejan grandes recursos, que aunque no tienen que declarar sus bienes como los funcionarios, si tienen obligaciones fiscales ante la Dirección de Impuestos Internos. Si lo hacen o no, como periodistas, no tenemos acceso a esas informaciones.

