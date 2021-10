Nelson Cruz pa’ la calle e iguala a Vladimir Guerrero

El dominicano Nelson Cruz de los Rays de Tampa igualó en jonrones a su paisano Vladimir Guerrero, quien forma parte del Salón de la Fama de béisbol. Cruz sigue dando jonrones y demostrando que la edad ni siquiera deben mencionarla cuando pega un jonron, ya pasó a ser costumbre. (Seguir leyendo…)

Nelson Cruz started the runs, and now an inning later Tampa is up 2-1

