‘Managers’ de artistas dominicanos y boricuas traficaban cocaína

Miguel Cruz Tejada/Diarioextrainfo.com

Nueva York.–La Fiscalía Especial Antinarcóticos, la Fuerza de Tarea Contra Drogas de la policía de Nueva York (NYPD) y la Oficina de Investigaciones del Servicio Postal de Estados Unidos anunciaron ayer miércoles los arrestos de los dominicanos Carlos Duarte (Showtime) y Alexis García (Ale G), quienes eran managers de artistas de la República Dominicana y Puerto Rico de traficar cocaína valorada en millones de dólares usando mochilas y loncheras para niños en edad escolar.( Seguir leyendo…)

Fuente Oficial de la DEA: Five Charged in Sophisticated Scheme to Mail Cocaine from Puerto Rico New York City inside Children’s Lunchboxes. (Sigue leyendo aquí…)