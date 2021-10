La eterna campaña electoral

Antinoti Channel: Estamos en campaña porque hay almas que “engañar”… No hay duda. Este país no bien posiciona al Presidente de la República o a los síndicos y legisladores cuando al día siguiente ya los que quieren subirse en el trono, andan ¡tirao’ a la calle!… y Ya ustedes saben haciendo qué. No importa que la Junta Central Electoral o la propia Ley de Partidos lo prohíba, porque, como aquí no hay respeto, todo el mundo hace lo que le venga en gana.

Ese es el ejemplo que dan los mismos que buscan candidatearse. El mismo Abel Martínez dijo que NO importa que se lo prohiban, él está en campaña. Así lo dijo abiertamente y si se quiere, desafiando el organismo rector de las elecciones. Lo mismo podemos decir de David Collado, quien se destapó con ofertas de empleo para las bases del PRM.

Por ahí siguen Margarita Cedeño y el propio Domínguez Brito, en campaña para la precandidatura del PLD y Danilo Medina anunció que salía a la calle para reencaminar el partido que él hundió. Y no dejemos a un lado al «líder» Leonel Fernández, quien está en plena campaña desde el 17 de agosto, 2020.