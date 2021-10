La angustia de Alec Baldwin

Primeras imágenes de un angustiado Alec Baldwin tras el disparo accidental que acabó con la vida de una mujer durante el rodaje de una película.

En una de las fotografías Baldwin se muestra angustiado hablando con alguien por teléfono. En otra, está inclinado cerca de una acera, claramente acongojado y desesperado por el trágico incidente. El presentador de televisión británico Piers Morgan compartió en Twitter ambas instantáneas, al parecer tomadas por el diario New Mexican a las afueras de la comisaría del condado de Santa Fe. RT

