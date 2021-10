Revelan nuevos codinomes usados por Odebrecht

Altagracia Salazar

Nadie tenía expectativas sobre el recién fallado caso Odebrecht porque todos entendimos que el expediente de YAnalan fue hecho para salir del momento y de paso maltratar a alguien con quien el ex funcionario tuviera un pendiente.

El caso fue limitado a los 92 millones reconocidos inicialmente por la empresa en su acuerdo con las autoridades norteamericanas y YANALAN Rodriguez ni se dio por enterado del reconocimiento de otros 39 millones y de los codinomes vinculados a esos pagos.

Un reportaje de IDL reporteros indicó textualmente en el 2019 que “una planilla de cálculo que consigna los pagos ocultos” del departamento encargado para esos fines de Odebrecht cita, entre fines de diciembre de 2013 y de diciembre de 2014, “62 pagos por un total de 39 millones de dólares, relacionados con una “Planta Termo” o “Planta Termoeléctrica”. Cinco de esos pagos, por un valor total de 3,3 millones de dólares, fueron a parar a una empresa llamada Baker Street Financial Inc.”

De ese grupo supimos que el entonces procurador archivó de forma definitiva el caso en favor del economista Andrés Dauhajre, archivo que fue revocado. Otros beneficiarios ni siquiera fueron citados.

Hoy el mismo equipo de investigación revela otra lista de 112 codinomes relativos a los proyectos ejecutados en Perú por la firma brasileña en un archivo de 334 páginas.

La publicación de IDL reporteros dice textualmente “Brasil envió un paquete voluminoso de información, que no solo contenía los registros vinculados al caso Fujimori – los cuales, según fuentes con conocimiento de causa, corroboraron lo revelado por las investigaciones hasta hoy–, sino también a varios otros proyectos. Y además de la documentación sobre Perú, remitió también pruebas sobre pagos ilegales en otros países de América Latina, como Venezuela, Argentina, Brasil, República Dominicana, Panamá y México.

Entre la solicitud de la información del Equipo Especial y la entrega de la misma, Odebrecht inició un proceso de delación corporativa con la Fiscalía y, a partir de ese momento, ha entregado de forma progresiva información sobre las personas que fueron sobornadas, sus intermediarios, testaferros vinculados a los proyectos adjudicados a la compañía (sola o en consorcio); así como los políticos que recibieron aportes para campañas electorales.

Hasta ahora, Odebrecht ha entregado al Equipo Especial Lava Jato planillas –con documentos de respaldo de las transacciones– del periodo 2004-2011 y del año 2014. De todo este volumen de información, solo una parte de los seudónimos ha sido decodificada por Jorge Barata y otros exejecutivos de la compañía.”

Tres años le tomó al equipo especial de lavajato de Perú obtener estos documentos. Digo la fecha porque estamos en el 2021 y el gobierno dominicano todavía no ha recibido a Punta Catalina. Hace una semana nos dimos cuenta de la importancia de las fechas para las posibles condenas de estos casos.

La experiencia peruana con un ex presidente muerto y dos corriendo es un ejemplo que no se puede dejar pasar.