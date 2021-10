Muere Jerry Remy, locutor de los Medias Rojas

Jerry Remy, querido locutor de los Medias Rojas desde 1988 y veterano de 10 años de las Grandes Ligas, murió de cáncer a la edad de 68 años el sábado por la noche, según múltiples informes.

Remy, que se alejó de las transmisiones de los Medias Rojas el 4 de agosto para someterse a un tratamiento contra el cáncer de pulmón, había sido diagnosticado con cáncer siete veces desde 2008, la más reciente en 2018.

El ex segunda base apareció públicamente más recientemente el 5 de octubre, lanzando el primer lanzamiento ceremonial en Fenway Park antes del partido de comodines de la Liga Americana de Boston contra los Yankees.

«Descansa en paz, Jerry Remy», tuiteó el ex tercera base de los Medias Rojas Will Middlebrooks. «Qué persona tan especial fuiste no solo para mí, sino también para Jenny. Puedo recordar noches en la carretera en las que estaría luchando en el plato y RemDog vendría a mi habitación de hotel a tomar una copa de vino y hablar de pelota. Único en su tipo. Te echaremos de menos».

Nacido en Somerset, Massachusetts, Remy firmó con los California Angels después de ser reclutado en 1971. Jugó con los Angelinos durante tres temporadas, 1975-77, antes de ser cambiado a su ciudad natal Medias Rojas.

Jugando con Boston durante siete años, Remy nunca llegó a la postemporada, acercándose en 1978, cuando estaba en base en el partido de desempate de la Liga Americana Este cuando Carl Yastrzemski llegó a la final contra los Yankees. Remy ganó los honores All-Star durante esa temporada 78.

Después de jugar, Remy se unió a la Red Deportiva de Nueva Inglaterra en 1988 y trabajó en comentarios en color regularmente hasta que se alejó este año. También escribió tres libros sobre béisbol y una serie de libros infantiles.

En 2009, Remy tomó un permiso de ausencia relacionado con la fatiga y la depresión después de su primer diagnóstico de cáncer en 2008. Regresó al stand a tiempo completo en 2010, pero se alejó varias veces durante la próxima década para lidiar con problemas personales y de salud.

Remy fue incluido en el Salón de la Fama de los Medias Rojas en 2006.

Le sobreviven su esposa, Febe, y tres hijos: Jared, Jordan y Jenna.

––

*Contenido traducido de Nypost.com