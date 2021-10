El abogado del prospecto Fraidel Liriano ha llevado a la Justicia a los Rangers para que resarzan con US$ 250 millones al atleta por no cumplir el acuerdo de palabras que hicieron mucho antes de la pandemia para materializarlo el 15 de enero pasado, cuando debieron firmarlo por US$ 1,5 millones, pero ofrecieron la mitad. (Seguir leyendo…)