“¿Qué se ha hecho en la cara?”: la última aparición pública de Tom Cruise generó debate. El actor de Hollywood apareció con el rostro completamente hinchado en un juego de béisbol durante el fin de semana. (Seguir leyendo…)

Tom Cruise is in attendance at @SFGiants game tonight. It is Fleet Week in San Francisco #ResilientSF #Postseason pic.twitter.com/uRGX98xv6X

— Chris Alvarez (@CAlvarezABC7) October 10, 2021