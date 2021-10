Mitur.gob.do

Día Internacional del Chef, una labor que brinda experiencias de sabores al paladar

Ejercer la labor de chef es un arte en toda su expresión. Es un oficio que requiere dedicación, entrega y habilidad para jugar con las texturas, colores y sabores de los alimentos a la hora de preparar un plato. Con el objetivo de homenajear a ese profesional, que hace de cada comida una experiencia memorable, hoy 20 de octubre se celebra el Día Internacional del Chef, una exaltación al arte y cultura culinaria.

Cabe destacar que esta labor es conmemorada desde el año 2004, y fue instaurada por la Asociación Mundial Culinaria para honrar a todos aquellos que manejan los alimentos de forma magistral para crear en el paladar una experiencia de sabores. A propósito de esta celebración, 3 chefs dominicanos hablan del significado que tiene para ellos trabajar frente a los fogones.

Jhon Delfín Ortiz, chef del Ministerio de Turismo, “El secreto de mis platos está en el amor y pasión con que los preparo”

“Desde pequeño siempre me gustó cocinar, preparar mis propios alimentos y compartirlos con mis hermanos, y aunque en principio me sentía un poco inseguro, pues no sabía si dedicarme a la cocina o no, la satisfacción de llevar amor a través de mis platos me ganó”, expresó Jhon Delfín Ortiz, chef del Ministerio de Turismo.



Ortiz dijo, además, que la labor de un chef debe centrarse en compartir felicidad en cada uno de sus platos, y que para ejercer este oficio se debe sentir amor por la cocina y vocación de servicio.

A propósito de la celebración del Día Internacional del Chef, el chef expresó que es gratificante saber que una labor tan noble y laboriosa como la del cocinero es reconocida a nivel mundial.

“Cuando estoy cocinando siempre pienso en dar lo mejor de mí. La cocina es el reflejo del carácter de cada chef, y este carácter es el resultado de cada plato. Mi sello distintivo como chef es el amor y pasión que pongo al elaborar una propuesta”.

El chef Jhon Delfín Ortiz dice ser un apasionado de los productos locales, entre ellos el orégano, el ajo y la cebolla, pero los que nunca faltan en su cocina son la pasión, entrega y amor con la que cocina, asegura.

Según el chef, en la actualidad, esta labor está siendo valorada y reconocida en el país, de manera que se le está brindando la importancia a quienes se dedican a la cocina como profesión.

Inés Páez, chef Tita “Cocino desde el amor”

“El cocinero es aquel que trabaja desde el corazón y que puede expresarse a través de los alimentos. Es un líder que utiliza la cocina como un arma de cambio social y puede transformar a través de los alimentos”, expresó Inés Páez, mejor conocida como la Chef Tita, al conmemorarse hoy, 20 de octubre el Día Internacional del Chef.



Con respecto a este día, señaló que con esta conmemoración se le rinde honor al chef, lo que demuestra que cada día se valora más esta labor.

La chef Tita es reconocida por su gran aporte al rescate del patrimonio gastronómico dominicano. Asegura que, desde pequeña, su familia le inculcó el amor por la cocina, por la tradición y las raíces ancestrales de dichos fogones, valores que impactaron su vida y la movieron para que hoy, fuera cocinera.

“Mi cocina es de cultura y conocimiento, me enfoco en el rescate del patrimonio gastronómico, brindo una propuesta que eleva los sabores, más minimalista, más cuidada, pero, sobre todo, es una cocina enfocada en el rescate de lo ancestral, de los taínos Arauco, esta influencia ha marcado mi cocina y es por esto que me encanta contarla en cada una de mis elaboraciones”, argumentó.

“Cuando estoy en los fogones pienso en sacarle una sonrisa a mis comensales, en generarles una experiencia, me encanta ver sus caras. Cocino desde el amor y esto me da muchísimo placer. Pienso en llenar de felicidad a la gente a través de mis platos y cocina de autor”, expresó la chef Tita.

De acuerdo con la cocinera, la gastronomía es el factor diferenciador de la oferta turística de un país, y más del 30% de las personas que visitan un destino en el mundo es por la gastronomía, para conocer su idiosincrasia, su cultura; y República Dominicana, más que sol y playa es historia, y esa historia debe ser contada en cada propuesta gastronómica que muestre. En el mismo orden, la chef expresó que uno de sus sueños más anhelados es que el país tenga un reconocimiento como destino gastronómico, que sea un guía internacional.

Leandro Díaz, “Mi cocina es muy Leandro, porque Leandro es muy dominicano”

El cocinero Leandro Díaz, a propósito de celebrase hoy el Día Internacional de chef, enfatiza que “un chef es un líder gastronómico cuyas responsabilidades van más allá de la cocina, sin embargo, cocinero es todo aquel que tiene la posibilidad, bajo criterios, de poder llevar a cabo un plato”.



El chef Leandro expresó, que es muy interesante saber que hay un día para recordar que hay un grupo de seres humanos que, día a día, se entregan en cuerpo y alma en sus fogones para llevar felicidad, buena alimentación, para servir y sacar una sonrisa a través de sus platos.

Leandro asegura que a la hora de elaborar un plato busca su inspiración en los suelos dominicanos, “recorrer los campos de mi país y compartir con sus cocineros hace que se despierte mi creatividad, que haga integraciones y fusiones con productos locales”.

“Mi cocina es muy Leandro, porque Leandro es muy dominicano, con sus variantes y formas, pero siempre tratando de hacer propuestas netamente locales, muy dominicanas con toque de autor y vanguardismo, respetando su esencia, de donde viene, sus técnicas ancestrales, y claro está, implementando cosas mías. Estos pequeños detalles son los que hacen diferente mi cocina, mi forma de ser. Creo que la forma en que nos manejamos, como nos comportamos, como nos sentimos cuando cocinamos es lo que hace al plato o cocina, diferente”, puntualizó.

Según el chef Leandro, algo que lo haría muy feliz sería ver que la cocina dominicana es reconocida internacionalmente, en países como México, Perú y España.

Es bien sabido que los cocineros tienen un paladar exigente, sin embargo, Leandro asegura que como comensal se le hace muy difícil ponerse la ropa de crítico; esto porque sabe y entiende lo demandante que es esta tarea, y reconoce que lo más importante -y en lo que se fija- es en esfuerzo y la entrega que haya puesto el cocinero en el plato.

Además, explica que lo más significativo de un plato es lo primero que como sentido se percibe; la vista y el olfato. La parte visual es muy importante, aquí se hace valer el dicho de que “se come por los ojos”, sumado a que el proceso de digestión comienza por la vista y el olfato, lo que significa que el proceso de experiencia gastronómica empieza por estos sentidos.

“Sol y playa hay en muchas islas del Caribe, pero una gastronomía como la nuestra no, con cultura e historia que contar”, enfatizó el cocinero Leandro Díaz.

¡Feliz Día Internacional del Chef!