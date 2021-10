‘Legisladores gastan 2.5 millones para defender la corrupción’

Altagracia Salazar

…Pero sería bueno que la población sepa que los legisladores se fueron al este a defender los intereses de la corruptela política ante la posibilidad de ser juzgados por corrupción y por otro lado a eliminar del código no el tema del aborto sino los pequeños avances en derechos de las mujeres sobre todo en lo que tiene que ver con las constantes agresiones de que somos víctimas.

La comisión bicameral necesitó gastar 2.5 millones de pesos para un retiro en el que ratificó la exclusión del aborto en sus tres causales y en que además eliminaron la imprescriptibilidad de la corrupción, redujeron las penas en casos de violencia de género o intrafamiliar, eliminaron la violencia verbal y los agravantes en caso de violencia sexual.

Eso significa anular la jurisprudencia del magistrado Francisco Ortega que indica que los delitos de corrupción permanecen, los legisladores le pusieron fecha límite, dejando claro su propio por si acaso y que las marchas y protestas contra la corrupción en la que muchos de ellos participaron le importaron un carajo.

En un país donde dos de cada tres días una mujer muerte de parte de su pareja como colofón de un circulo de violencia, los legislares optaron por reducir las penas por este delito y para que quede claro cual es su interés, la violencia verbal que es el inicio del citado circulo no existe. La descripción del circulo de violencia contra la mujer es simple. Te insultan, te pegan y te matan. Claro está que los legisladores dirán que en el camino está el ácido del diablo.

Yo no evalúo sin 2.5 millones de pesos es mucho o poco par que los legisladores reflexionen porque además nuestros representantes tienen tradicionalmente gustos muy caros, pero no había que viajar tanto para hacer lo mismo.

Por otro lado quiero advertir sobre la existencia de un video donde se observa que la arquitecta Leslie Rosado fue perseguida no solo por una motocicleta sino por un camión de la policía que sería el que los testigos entrevistados por el Listín Diario indican como la patrulla presente en el momento del asesinato