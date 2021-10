Carlos Silver intentará por cuarta vez récord Guinness (video)

Carlos Silver

«Cuando tocas la puerta número 100 con el mismo entusiasmo que la puerta número 1 y si es necesario TUMBAR aquellas que no nos abren, entonces no hay lugar para otra cosa que no sea EL EXITO!» Del 19al 24 de diciembre, una noche buena en la que todos los Dominicanos al rededor del mundo, nos llenaremos de orgullo patrio, estaremos enarbolando nuestra bandera tricolor, en la puerta del Sol de Madrid, colocando indeleblemente, el nombre de nuestro país, EN LAS PÁGINAS DE LA HISTORIA! Los invito a todos a acompañarme en esta loable travesía, al tiempo que resaltamos nuestros valores de la Cultura, el Turismo y el orgullo nacional. RDnoserinde4 ESPAÑA 2021 🇩🇴🇪🇸. Ya es una realidad! DE LA MANO DE JESÚS!… ¡TODO ES POSIBLE! Carlos Silver. Bendiciones!