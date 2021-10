En una conversación exclusiva con Noticias SIN, David Ortiz dijo que está recogiendo los frutos de lo que hizo dentro y fuera del terreno de juego.“No he sido perfecto, pero he tratado de hacer muchas cosas buenas, en otras me he equivocado, pero siempre lo he hecho con buenas intenciones” manifestó el carismático ex jugador. (Sigue leyendo…)